В Тюмени отремонтируют путепровод через железную дорогу

Путепровод через железную дорогу на Обходе города Тюмени включён в перечень объектов национального проекта "Безопасные качественные дороги", в этом году на нем заменят дорожное полотно, отремонтируют деформационные швы и обновят барьерное ограждение, сообщает ГУС ТО.

"Проезжая часть путепровода разрушается. Неоднократно проводили ямочные ремонты, локально восстанавливали покрытие, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Сейчас пришло время полностью заменить верхние слои", - пояснил начальник отдела искусственных сооружений УАД Алексей Филатов.

Длина путепровода 79 - метров. Дорожные службы планируют с мая по август обновить все четыре полосы. Учитывая интенсивность движения на данном участке, полностью перекрывать дорогу не будут. Ремонт разобьют на этапы, о срока которых сообщат перед стартом работ.

Ремонт мостов и путепроводов включён в показатели национального проекта "Безопасные качественные дороги" в прошлом году. Благодаря нацпроекту в Тюменской области отремонтированы два путепровода на объездной. Один на пересечении с Московским трактом, второй — в районе Червишевского тракта.