Все услуги по трудоустройству тюменцам доступны на портале "Работа России"

12:50 16 января 2023
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С 1 января 2023 года все услуги службы занятости Тюменской области можно получить онлайн на портале "Работа России", а также услуги по профориентации, включая тестирование.

Помимо этого, появилась возможность подать заявление на профессиональное обучение, временное трудоустройство, содействие самозанятости, услуги, связанные с социальной адаптацией на рынке труда.

Через портал можно записаться на обучение в рамках нацпроекта "Демография".

Тюменская область является одним из пилотных регионов по переходу на единую цифровую платформу в сфере занятости населения "Работа России". Основные услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы и работодателям в подборе необходимых работник стали доступны тюменцам еще в 2021 году, отмечают в дептруда.

Теги: трудоустройство
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