Ситуационный центр для контроля за общественным транспортом начал работу в Тюмени

На базе Объединения автовокзалов и автостанций формируется Ситуационный центр, который будет следить за работой общественного транспорта и осуществлять координацию с дорожными службами, пока он работает с работает с региональной навигационно-информационной системой, сообщает ГУС ТО.

Структура создается в рамках развития интеллектуальной транспортной системы. Это часть реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Оборудование закуплено, специалисты занимаются разработкой и настройкой программного обеспечения.

как пояснили в ГУС ТО, Ситуационный центр пока работает с региональной навигационно-информационной системой (РНИС), которая отслеживает передвижение пригородных и междугородных автобусов в режиме реального времени. Сотрудники контролируют исполнение перевозчиками обязательств по контрактам. Эта часть будет доработана и интегрирована с автоматизированной системой оплаты проезда, чтобы получать данные о пассажиропотоках и перемещении людей. Такой функционал позволит точнее прогнозировать, какие автобусы нужны на маршрутах и в каком количестве.

Ещё одна задача на текущий год — интеграция с системой управления общественным транспортом г. Тюмени. Есть планы и по улучшению системы продажи и бронирования билетов.

Заместитель начальника Главного управления строительства Андрей Чистяков: