Ситуационный центр для контроля за общественным транспортом начал работу в Тюмени

На базе Объединения автовокзалов и автостанций формируется Ситуационный центр, который будет следить за работой общественного транспорта и осуществлять координацию с дорожными службами, пока он работает с работает с региональной навигационно-информационной системой, сообщает ГУС ТО.
Структура создается в рамках развития интеллектуальной транспортной системы. Это часть реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Оборудование закуплено, специалисты занимаются разработкой и настройкой программного обеспечения.
как пояснили в ГУС ТО, Ситуационный центр пока работает с региональной навигационно-информационной системой (РНИС), которая отслеживает передвижение пригородных и междугородных автобусов в режиме реального времени. Сотрудники контролируют исполнение перевозчиками обязательств по контрактам. Эта часть будет доработана и интегрирована с автоматизированной системой оплаты проезда, чтобы получать данные о пассажиропотоках и перемещении людей. Такой функционал позволит точнее прогнозировать, какие автобусы нужны на маршрутах и в каком количестве.
Ещё одна задача на текущий год — интеграция с системой управления общественным транспортом г. Тюмени. Есть планы и по улучшению системы продажи и бронирования билетов.
Заместитель начальника Главного управления строительства Андрей Чистяков:
Ситуационный центр ИТС должен объединить различных профильных специалистов управления транспортом, увязать все бизнес-процессы. Созданная система будет порождать информацию, хранить её и использовать в максимально автоматизированном режиме. Она не станет дополнительной обузой, увеличивающей трудоемкость. Мы планируем создать рабочий инструмент, который заменит все "бумажные" процессы и объединит электронные. В перспективе в эту же систему будут интегрироваться данные о состоянии дорог и дорожной ситуации.
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