По итогам первой волны конкурса президентских грантов тюменцы получат на свои проекты 45 млн рублей

29 НКО региона на реализацию социально значимых проектов получат 45 миллионов рублей от Фонда президентских грантов, итоги первого конкурса 2023 года подведены 12 января.

Размер грантов, выделенных тюменским НКО, составляет от 228 тысяч до 13 млн рублей.

Среди победителей первого конкурса - социально ориентированные НКО, работающие в Тюмени, Ишиме (6 проектов), Тобольске (2 проекта), Ялуторовске (1 проект), а также в Тюменском (1 проект), Исетском (1 проект) и Упоровском (1 проект) районах.

Самые большие суммы на реализацию социальных проектов получили:

- Благотворительный фонд развития города Тюмени (проект "Месторождение добра - Урал", сумма гранта составила 13 млн рублей);

- Региональное отделение Тюменской области общероссийской общественной организации "Всероссийская организация родителей детей - инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов" (проект "Социальные производственно-интеграционные мастерские МИР", сумма гранта — 4,7 млн рублей);

-Тюменская городская молодежная общественная организация "Военно-патриотический клуб "Барс" (проект "Готовься сейчас!", сумма поддержки — 2,8 млн рублей);

- Автономная некоммерческая организация "Центр коррекции аутизма и помощи лицам с множественными и ментальными нарушениями развития "Новые горизонты" (проект - "Базовые навыки - комплексная программа по формированию социально-бытовых и учебных навыков у детей с аутизмом и ментальными нарушениями развития", сумма гранта 2,6 млн рублей);

- Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования в сфере психологии и социальной поддержки граждан "молодой лидер" (проект "Наставничество. Шаг в будущее", сумма гранта - 2,4 млн рублей).

Реализация поддержанных проектов начнется 1 февраля.

Победители первого конкурса президентских грантов 2023 года определены на заседании координационного комитета, которое провел первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Некоммерческими организациями из 87 регионов было заявлено 10 615 инициатив. В результате победителями конкурса стали 1 845 организаций, а общая сумма поддержки составляет 4,3 млрд рублей.

Также на заседании координационного комитета утверждено положение об очередном конкурсе Фонда президентских грантов. Проекты на него можно будет подать с 1 февраля по 15 марта 2023 года.