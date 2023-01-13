Тюменцам могут дать на сдачу в магазине 5-рублевые банкноты

Бумажные пяти- и десятирублевки стали чаще попадаться в обиходе, так как Банк России возобновил печать этих банкнот, сообщили нашему изданию в Отделении Банка России по Тюменской области.



При этом купюры номиналом 5 и 10 рублей и ранее были в обращении, но несколько лет не печатались. Теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы, и печать стала более выгодной, чем чеканка монет.

"Банкноты номиналом 5 и 10 рублей и сейчас находятся в обращении, просто редко встречаются, поскольку они несколько лет не печатались. В нулевые годы эти банкноты пользовались спросом, но быстро изнашивались, поэтому Банк России решил постепенно заменить их на более долговечные монеты. Сейчас Банк России принял решение возобновить печать таких банкнот. Первая партия таких купюр уже выпущена в оборот, они могут встречаться в обращении в нашем и других регионах", - пояснила управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

В пресс-службе тюменского отделения Банка России подчеркнули, что речи о замене монет номиналом 5 и 10 рублей банкнотами не идет. И те, и другие будут находиться в обращении.