Более 1700 тюменок в 2022 году бесплатно прошли профобучение

Более 1700 жительниц Тюменской области прошли бесплатное обучение в 2022 году, наиболее популярными стали курсы по подготовке специалистов для работы на маркетплейсах, кадровому администрированию и бухгалтерские курсы.

Из прошедших обучение 486 имели детей дошкольного возраста и не состояли в трудовых отношениях, 387 находились в отпуске по уходу за ребенком, 279 — старше 50 лет или предпенсионного возраста.

Наиболее популярные образовательные программы у женщин:

▫️ специалист по работе на маркетплейсах;

▫️ кадровое администрирование;

▫️ бухгалтер субъекта малого бизнеса;

▫️ специалист по маникюру;

▫️ парикмахер;

▫️ специалист в сфере закупок;

▫️ кондитер;

▫️ косметик.

50 женщин в отпуске по уходу за ребенком получили социальные сертификаты, 46 из них прошли обучение. Самые популярные профессии — "Кадровый менеджмент и кадровое делопроизводство" и "Государственное и муниципальное управление".

Всего образование в рамках федерального проекта "Содействие занятости" получили 2 950 жителей региона.