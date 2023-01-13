Более 1700 тюменок в 2022 году бесплатно прошли профобучение

Более 1700 жительниц Тюменской области прошли бесплатное обучение в 2022 году, наиболее популярными стали курсы по подготовке специалистов для работы на маркетплейсах, кадровому администрированию и бухгалтерские курсы.
Из прошедших обучение 486 имели детей дошкольного возраста и не состояли в трудовых отношениях, 387 находились в отпуске по уходу за ребенком, 279 — старше 50 лет или предпенсионного возраста.
Наиболее популярные образовательные программы у женщин:
▫️ специалист по работе на маркетплейсах;
▫️ кадровое администрирование;
▫️ бухгалтер субъекта малого бизнеса;
▫️ специалист по маникюру;
▫️ парикмахер;
▫️ специалист в сфере закупок;
▫️ кондитер;
▫️ косметик.
50 женщин в отпуске по уходу за ребенком получили социальные сертификаты, 46 из них прошли обучение. Самые популярные профессии — "Кадровый менеджмент и кадровое делопроизводство" и "Государственное и муниципальное управление".
Всего образование в рамках федерального проекта "Содействие занятости" получили 2 950 жителей региона.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru