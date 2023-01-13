Более 1700 тюменок в 2022 году бесплатно прошли профобучение

15:03 13 января 2023
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Более 1700 жительниц Тюменской области прошли бесплатное обучение в 2022 году, наиболее популярными стали курсы по подготовке специалистов для работы на маркетплейсах, кадровому администрированию и бухгалтерские курсы.

Из прошедших обучение  486 имели детей дошкольного возраста и не состояли в трудовых отношениях, 387 находились в отпуске по уходу за ребенком, 279 — старше 50 лет или предпенсионного возраста.

Наиболее популярные образовательные программы у женщин:
▫️ специалист по работе на маркетплейсах;
▫️ кадровое администрирование;
▫️ бухгалтер субъекта малого бизнеса;
▫️ специалист по маникюру;
▫️ парикмахер;
▫️ специалист в сфере закупок;
▫️ кондитер;
▫️ косметик.

50 женщин в отпуске по уходу за ребенком получили социальные сертификаты, 46 из них прошли обучение. Самые популярные профессии — "Кадровый менеджмент и кадровое делопроизводство" и "Государственное и муниципальное управление".

Всего образование в рамках федерального проекта "Содействие занятости" получили 2 950 жителей региона.

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