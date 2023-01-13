Тюменская область на поддержку НКО получит от Фонда президентских грантов получит более 37 млн рублей

Координационный совет Фонда президентских грантов одобрил выделение Тюменской области на конкурсную поддержку проектов некоммерческих организаций более 37,2 млн рублей в качестве софинансирования (запрашиваемая сумма превышала 48 млн).

"2 млрд рублей по решению Координационного комитета Фонд президентских грантов предоставит 81 региону на их собственную конкурсную поддержку НКО. Сами они предусмотрели на эти цели 3,1 млрд рублей (на 0,7 млрд рублей больше, чем в 2022 году), соответственно, между некоммерческими организациями на региональном уровне будет распределено 5,1 млрд рублей. Заявки из субъектов Российской Федерации фонд принимал до 30 декабря 2022 года", - сообщается на сайте Фонда.