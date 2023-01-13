В России начал действовать электронный полис ОМС

11:00 13 января 2023
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Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребёнку теперь можно на Госуслугах. Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно, сообщает Минцифры РФ.

При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета.     
   
Для получения электронного полиса нужна только подтверждённая учетная запись на Госуслугах. Если у вас уже есть номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, и потребуются только данные свидетельства о рождении. 

 Данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда будут доступны в личном кабинете.   

При необходимости можно:    

Поменять страховую компанию    
Поменять регион страхования    
Приостановить действие полиса  
Возобновить действие полиса     
Поменять страховую можно один раз в год по любой причине. Если вы переезжаете, то такого ограничения нет.    

 

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