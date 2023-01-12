Парк имени Константина Лагунова появится в Восточном округе Тюмени

Озелененная территория в Восточном округе станет парком имени тюменского писателя Константина Лагунова - автора "Ромки, Фомки и Артоса", "Городока на бугре" и других произведений, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Участок располагается в границах улиц Вишневой, Зоологической, Задорожной и Широтной. Рядом находятся детский сад № 185 и благоустроенный сквер Никольский.

"Мы проанализировали территорию будущего парка и решили, что на некоторых участках нужно будет дополнительно высадить деревья, также необходимо привести в порядок существующую тропиночную сеть, а на полянках сделать детские игровые и спортивные площадки. Осенью проходило анкетирование среди жителей района, ими были высказаны пожелания по созданию общественного пространства для спокойного отдыха, пеших прогулок и игр с детьми. Именно эти предложения и рассматривают разработчики концепции преображения территории", - отметил Кухарук.

Каким будет окончательный проект, решат горожане. Традиционно пройдут голосования по отбору территорий для благоустройства на 2024 год. И если эта территория будет выбрана тюменцами, то, значит, и идеи благоустройства парка обсудим все вместе.