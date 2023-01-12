Якушев обсудил с ректором ТюмГУ развитие вуза

Полномочный представитель Президента России Владимир Якушев провёл рабочую встречу с ректором Тюменского государственного университета Иваном Романчуком, речь шла о программе развития вуза, участии в проектах по интеграции образования, науки и промышленности, а также создании в Тюмени университетского кластера мирового уровня, сообщает пресс-служба полпредства.

"Тюменский государственный университет – один из ведущих вузов Уральского федерального округа. Не случайно именно он стал головной научной организацией Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня. Программа развития вуза прошла конкурсный отбор на участие в федеральной программе "Приоритет 2030", а сам вуз победил в конкурсе на создание университетского кампуса. Как председатель Наблюдательного совета университета я внимательно слежу за деятельностью вуза, участвую в решении сложных вопросов и помогаю в достижении заявленных целей развития", - сказал полпред.

Иван Романчук отметил, что в университете крепкий и амбициозный коллектив, ориентированный на укрепление лидерских позиций вуза и освоение новых научно-образовательных ниш. Вуз сосредоточил усилия на направлениях, заявленных в программе развития до 2030 года: это "Биобезопасный мир", "Экосистемы будущего", "Природовдохновленный инжиниринг", "Устойчивое развитие макрорегиона" и "Мультипарадигмальное образование". По каждому определены задачи и этапы их реализации. Ректор ТюмГУ отметил поддержку органов государственной власти всех уровней, индустриальных партнёров, а также высоко оценил роль полпреда на посту председателя Наблюдательного совета университета.

Кроме этого, участники встречи обсудили дальнейшую реализацию научно-технологических проектов университета и шаги по созданию университетского кластера на базе ТюмГУ.