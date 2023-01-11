Тюменская область направит на культуру более 2,6 млрд рублей

На реализацию региональной госпрограммы "Развитие культуры" в 2023 году будут направлено более 2,6 млрд рублей, в том числе свыше 87 млн рублей – из федерального бюджета, сообщила директор регионального департамента культуры Елена Майер.

На строительство или реконструкцию муниципальных учреждений культуры и допобразования детей, на укрепление и развитие их материально-технической базы на 2023 год запланировано более 514 млн рублей. Расходы на развитие музеев региона превысят 607 млн рублей, на содержание библиотек – 336 млн рублей. На поддержку муниципальных театров в городах с населением до 300 тысяч человек и кукольные театры планируется направить свыше 3,2 млн рублей.

В 2023 году:



пять библиотек: две в Тюмени, по одной в Тобольске, Казанском и Тюменском районах - пройдут модернизацию и получат новое оснащение.

десять школ искусств получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы;

Центр культуры и досуга со зрительным залом на 150 мест построят в селе Петелино Ялуторовского района;

Центр культуры и досуга со зрительным залом на 100 мест достроят в селе Гусево Тюменского района;

Центр культурного развития продолжат сроить в райцентре Сорокинского района

Дом культуры отремонтируют в ишимском селе Лариха;

Дом культуры "Речник" в Тобольске ждет капремонт;



более 4 000 новых книг поступит в фонды библиотек региона.