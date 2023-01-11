Тюменцам предлагают обсудить новые символы города

Мозговой штурм "Символы Тюмени" 16 января впервые пройдет в Тюмени, в числе участников организаторы ждут историков, сценаристов, мультипликаторов, писателей, краеведов, художников, специалистов по маркетингу, педагогов, представителей общественных объединений и органов власти - всех, кто готов принять участие в работе по популяризации символов Тюмени, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий (ТАРКИ).



"Мероприятие станет установочным в рамках большой работы по формированию образов героев, которые будут отражать социальные, исторические и культурные особенности Тюмени и использоваться при создании местных продуктов рекламы: кино, мультипликации, сувенирной продукции, программ дополнительного образования, массовых мероприятий и другого", - отмечают организаторы.



На обсуждении запланирована презентация работы в рамках проекта, формирование рабочей группы проекта. Встреча состоится в 12:00 по адресу: ул. Республики, 142, коворкинг "Точка кипения". Регистрация здесь.