Тобольский центр "Работа России" за год помог 17 гражданам открыть свое дело

В прошлом году Тобольск пополнился еще 17 предпринимателями, которые открыли свое дело благодаря поддержке Кадрового центра "Работа России". Один из них - Павел, мастер по ремонту и обслуживанию холодильного оборудования.

Имея опыт работы в сфере ремонта и обслуживания бытовых холодильников, холодильных установок и кондиционеров, мужчина помогал родственникам и знакомым. Павел быстро заработал хорошую репутацию мастера, и к нему стали обращаться индивидуальные предприниматели, которым требовался оперативный технический ремонт оборудования. Но для работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями необходим соответствующий статус.

За помощью в оформлении бизнеса мужчина обратился в Тобольское отделение Кадрового центра "Работа России" в конце 2022 года. Подробный бизнес-план, содержащий расчёт показателей прибыли, окупаемости и других ключевых моментов, составил с помощью сотрудника центра. Защитил бизнес-план перед членами комиссии и оформил заявление на получение финансовой помощи.

"Наша задача на начальном этапе – предоставить максимум информации соискателю. Результатом консультации становится понимание, какая форма регистрации бизнеса больше подходит, какую форму налогообложения выбрать, как осуществить процедуру регистрации бизнеса и приступить к реализации предпринимательской деятельности", - рассказала руководитель Тобольского отделения Кадрового центра "Работа России" Венера Шкилева.

Деятельность Павла предусматривает выездной характер. Свои услуги он оказывает населению и организациям города Тобольска и Тобольского района.

"Моя деятельность направлена на предоставление услуг на территории заказчика. Транспортировка крупной бытовой техники доставляет неудобством клиентам и я решаю эти проблемы, выезжая по адресу. Это выгодно отличает меня от конкурентов. Собственные средства позволили сделать первые шаги, а финансовая помощь от Кадрового центра пойдет на приобретение профессионального оборудования и расходных материалов. И теперь, в новый 2023 год, я войду индивидуальным предпринимателем", - рассказал Павел.