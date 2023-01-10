Прожиточный минимум для тюменцев в 2023 году составляет 14 375 рублей

Прожиточный минимум в Тюменской области на душу населения в 2023 году составляет 14 375 рублей, постановление правительства Тюменской области об этом действует до 31 декабря 2023 года, сообщает информцентр правительства ТО.

По сравнению с 2022 годом величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, а также для трудоспособного населения, пенсионеров и детей увеличилась в регионе на 3,3%.

Показатель используется для оценки нуждаемости при назначении мер соцподдержки, по его величине устанавливаются размеры пособий для семей с детьми, социального контракта, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям.

Величина прожиточного минимума для трудоспособных граждан равна 15 669 рублей, для пенсионеров 12 363 рубля, на ребенка - 14 176 рублей.