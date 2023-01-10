Тюменцы впервые экспортировали лес в ОАЭ

16:28 10 января 2023
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Специалистами Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" исследованы пиломатериалы на наличие карантинных вредителей перед отправкой в Объединенные Арабские Эмираты. Объем экспортируемого груза составил 2 тысячи куб.м.

В региональном Россельхознадзоре подчеркнули, что лес из Тюменской области в эту страну экспортируется впервые.

Образцы отобраны сотрудниками испытательной лаборатории совместно с инспекторами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. В результате проведенных лабораторных испытаний карантинные объекты не обнаружены.

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