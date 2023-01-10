Около 56 тысяч тюменцев в 2022 году обратились за помощью в трудоустройстве

В 2022 году в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось 55 939 человек. Трудоустроено за этот же период 38190 человек. Численность граждан, направленных на профессиональное обучение с начала года составляет 2182 человека.

На 9 января этого года работодателями Тюменской области заявлена 21,0 тысяча вакансий.

Сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, где заявлено 3,2 тыс. вакансий. По-прежнему остаются востребованными "рабочие" профессии.

В частности, спросом пользуются специалисты следующих профессий: водитель автомобиля, монтажник, бетонщик, каменщик, промышленный альпинист, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, сварщик арматурных сеток и каркасов, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, изолировщик, электрогазосварщик, плотник, облицовщик-плиточник, электрик цеха, арматурщик, электромонтажник по кабельным сетям, электросварщик ручной сварки, маляр, машинист бульдозера, рабочие неквалифицированного труда.

Также 8,0 тыс. вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как образование, сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства.

В данном сегменте востребованы следующие профессии: учителя различных предметов, изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы, овощевод, обработчик птицы, оператор птицефабрик и механизированных ферм, продавец, швея, товаровед, слесарь по ремонту автомобилей, повар, программист, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, слесарь по сборке металлоконструкций, электрогазосварщик, слесарь механосборочных работ, рамщик, рабочие неквалифицированного труда.