Меры поддержки рынка труда продлены до конца 2023 года

Постановление о продлении мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях введенных в отношении России западных санкций подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.
Речь идет о действующем механизме, который помогает работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения.
Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. В частности, им компенсируют расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест.
В 2023 году эти меры позволят временно трудоустроить около 500 тюменцев.
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