Меры поддержки рынка труда продлены до конца 2023 года

Постановление о продлении мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях введенных в отношении России западных санкций подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

Речь идет о действующем механизме, который помогает работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения.

Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. В частности, им компенсируют расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест.

В 2023 году эти меры позволят временно трудоустроить около 500 тюменцев.