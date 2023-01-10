В Заречном микрорайоне Тюмени построили новый спорткомплекс

09:10 10 января 2023
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Новый спортцентр с бассейном готовится к открытию в Заречном микрорайоне Тюмени.

 Здание площадью 4,6 тысячи кв. м с коммуникациями уже готовы, идет чистовая отделка, подбор оборудования, систем видеонаблюдения и сигнализации. 

В центре оборудованы большой бассейн с 5 дорожками, детский обучающий бассейн, фитнес-залы, многофункциональный тренажерный зал.

В проект вложено 330 млн рублей, Будет 44 рабочих места. Инвестиционное агентство предоставило господдержку — заем в 50 млн рублей. Инвестор ООО "ФитБери" направит эти деньги на спортивное и медицинское оснащение, мебель для детских студий.

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