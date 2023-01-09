Моор рассказал о планах по научно-технологическому развитию Тюменской области

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В Нацрейтинге научно-технологического развития российских регионов Тюменская область на 13-м месте, научными исследованиями занимаются более 4 тысяч человек, принятая на семь лет программа развития должна повысить эти показатели.

"Чтобы упрочить позиции и нарастить наш научный потенциал, мы приняли программу научно-технологического развития Тюменской области. Она рассчитана на ближайшие семь лет. До 2030 года мы планируем реализовать 36 научно-технологических проектов в различных сферах: нефтегазовой отрасли, нефтехимии, генетике, агробиоинжиниринге, биологической и геотехнической безопасности, здоровьесбережении. Несколько проектов посвящено освоению Арктики", - отметил губернатор Александр Моор.

К 2030 году в местных вузах и научных организациях предстоит создать 12 новых лабораторий, не менее трех научно-технологических испытательных полигонов и не менее шести технологических центров. Важное место в программе отводится будущему межвузовскому кампусу.