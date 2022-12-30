Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год

Правительство РФ утвердило особенности проведения проверок: мораторий на проверки будет действовать и в 2023 году, однако на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий риска надзорные органы смогут инициировать проверку, если получат информацию о рисках нарушений.

Новым постановлением также устанавливается право контрольного органа исключить из плана проведения проверок плановую проверку, если ей предшествовал профилактический визит по обращению контролируемого лица.

В отношении объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов – в случае получения информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.

"Во избежание рисков нарушения обязательных требований контрольные органы в следующем году будут разрабатывать соответствующие индикаторы и делать их публичными. Эта работа направлена на реализацию нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности в части совершенствования рискориентированного подхода", – уточнил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

С июля 2020 года в контрольно-надзорной сфере запущена процедура досудебного обжалования: на портале госуслуг создан сервис подачи жалобы на решения контрольных органов.