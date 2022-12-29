Два ФАПа в селах Тюменской области открыли перед Новым годом

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Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в деревне Банниково Абатского района. В населенном пункте проживает 449 человек, в том числе 101 ребенок. Для оказания плановой, неотложной и экстренной помощи на новом ФАПе созданы все условия, имеется современное оборудование. Для работы на нем медперсонал прошел дополнительное обучение.

Ранее на неделе новый ФАП начал работать в село Ершово Ишимского района, где живут 394 человека, из них 86 - дети. В ФАПе есть смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, место для ожидания приема пациентами.

В ноябре губернатор отмечал что в 2022 году в региональную программу обеспечения доступности и качества первичной медпомощи вложено более 1 млрд рублей, помимо капитальных ремонтов, закупки оборудования и транспорта деньги были направлены на современные модульные здания 2 ФАПа в Ишимское районе и 7 врачебных амбулаторий в Исетском, Тобольском и Тюменском районах.