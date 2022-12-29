Дедморобус будет ездить по Тюмени три дня

14:00 29 декабря 2022
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30 декабря, 2 и 4 января по Тюмени будет ездить Дедморобус, компанию главному персонажу новогодних сказок составят Тюменский духовой оркестр и танцоры, сообщает Telegram-канал "Двинем за Урал".

"Дед Мороз и его помощники Тюменский духовой оркестр проедут по улицам Тюмени и подарят тюменцам новогоднее настроение. В музыкальной программе любимые мелодии и новогодние хиты. В этом году в составе музыкального автобуса: главный новогодний волшебник Дед Мороз и танцевальная команда для разучивания танцевального флешмоба от хореографического ансамбля Атриум", - отмечается в сообщении. 

Маршрут ДедМоробуса:
12:00 Площадь 400-летия Тюмени
13:00 Цветной бульвар (со стороны ул. Орджоникидзе /ЦУМ)
13:50 Цветной бульвар (со стороны ул. Первомайская / ЦИРК)
15:00 Пешеходная улица Дзержинского (пересечение с Хохрякова/ Дом Буркова).

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