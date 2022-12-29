Дедморобус будет ездить по Тюмени три дня

30 декабря, 2 и 4 января по Тюмени будет ездить Дедморобус, компанию главному персонажу новогодних сказок составят Тюменский духовой оркестр и танцоры, сообщает Telegram-канал "Двинем за Урал".

"Дед Мороз и его помощники Тюменский духовой оркестр проедут по улицам Тюмени и подарят тюменцам новогоднее настроение. В музыкальной программе любимые мелодии и новогодние хиты. В этом году в составе музыкального автобуса: главный новогодний волшебник Дед Мороз и танцевальная команда для разучивания танцевального флешмоба от хореографического ансамбля Атриум", - отмечается в сообщении.

Маршрут ДедМоробуса:

12:00 Площадь 400-летия Тюмени

13:00 Цветной бульвар (со стороны ул. Орджоникидзе /ЦУМ)

13:50 Цветной бульвар (со стороны ул. Первомайская / ЦИРК)

15:00 Пешеходная улица Дзержинского (пересечение с Хохрякова/ Дом Буркова).