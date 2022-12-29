Экспорт тюменской продукции вырос почти в два раза за год

По статистике за 9 месяцев тюменский экспорт вырос в 1,8 раза, а несырьевой неэнергетический - ещё больше, на 190%, сообщает департамент инвестиционной политики.

Отмечается, что логистика стала главным вызовом экспортёров в уходящем году. Меры поддержки в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" помогли не только не снизить, но и увеличить объем поставляемой продукции и услуг предприятий региона на зарубежные рынки.

Перспективными для продвижения за границу стали пищевая и лесная промышленность, строительные материалы, машиностроение и сервис, в первую очередь в нефтегазовой отрасли. Потенциальными рынками выбраны страны СНГ, в основном Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, а также Турция, Иран, Египет и Китай, Монголия.

Существующие меры поддержки были дополнены введением новой субсидии на возмещение транспортных расходов бизнеса до границы РФ. Данная мера предполагает софинансирование 80% процентов затрат по российскому плечу до 500 тысяч рублей. Одна компания уже возместила свою логистику, 4 предприятия находятся в процессе.

В 2022 году проведены 15 бизнес-миссий и IV Тюменский экспортный форум. 46 тюменских компаний участвовали в международных выставках, 75 презентаций и 11 контрактов состоялись в ходе постоянных экспозиций товаров Тюменской области в республиках Узбекистан и Казахстан.

"Особое внимание - повышению уровня компетенций начинающих и опытных экспортеров для работы на зарубежных рынках. Этому способствовали образовательные курсы "Школы экспорта Российского экспортного центра", акселерационная программа "Экспортный форсаж", "Час с Торгпредом" и другие вебинары. Обучение прошли 80 предпринимателей и представителей региональных предприятий. "В 2023 году все меры поддержки экспортёров будут сохранены", - сообщил директор Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.