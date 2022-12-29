В тюменском правительстве подвели итоги работы с НКО в 2022 году

Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских на заседании Координационного совета отметила важную роль НКО в повышении уровня качества жизни населения региона в современных условиях:

Как бы ни было сложно, наши некоммерческие организации смогли решать не только свои проблемы, но и помогать другим людям, благодаря чему тысячи тюменцев сегодня смогли получить своевременную помощь и поддержку. В свою очередь некоммерческий сектор получил дополнительный бонус доверия к своей деятельности, это, в том числе, отражается в росте количества граждан, которые сегодня трудоустраиваются в некоммерческий сектор.

Партнерская работа органов власти и негосударственных организаций была отмечена в рейтинге Минэкономразвития России, в котором Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров по реализации механизмов поддержки СО НКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере.

Основные позиции этого рейтинга и ключевые точки дальнейшего роста в рамках заседания представила Юлия Мясникова, начальник отдела поддержки развития негосударственных организаций департамента социального развития Тюменской области. Из перспективных точек для развития были обозначены: социальное предпринимательство на муниципальном уровне, подключение негосударственных организаций к реализации механизма персонифицированного финансирования дополнительного образования, увеличение численности детей частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования и др.

В ходе заседания совета обсудили важное событие 2023 года в работе некоммерческого сектора - это внедрение механизма публичной оценки результатов реализации проектов победителями первого конкурса грантов губернатора Тюменской области. Оценке в 2023 году подлежат 43 проекта, получивших более 35 млн рублей на их реализацию. Информация о начале процедуры оценки будет размещена на официальном портале органов государственной власти Тюменской области после 20 января 2023 года. По итогам публичной оценки результатов реализации проектов будет выбран топ-10 лучших проектов, поддержанных в рамках конкурса грантов губернатора Тюменской области.