Тюменский кадровый центр "Работа России" публикует вакансии в Telegram-канале

Кадровый центр "Работа России" Тюменской области ведет свой Telegram-канал, в котором публикует вакансии и анонсы тематических мероприятияй.

"В ленте новостей только вакансии, анонсы мероприятий по содействию в поиске работы! Самые разные, актуальные и горячие должности, от водителя до начальника, от швеи до врача!" - поясняет пресс-служба дептруда ТО.