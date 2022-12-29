Тюменский кадровый центр "Работа России" публикует вакансии в Telegram-канале

Кадровый центр "Работа России" Тюменской области ведет свой Telegram-канал, в котором публикует вакансии и анонсы тематических мероприятияй.
"В ленте новостей только вакансии, анонсы мероприятий по содействию в поиске работы! Самые разные, актуальные и горячие должности, от водителя до начальника, от швеи до врача!" - поясняет пресс-служба дептруда ТО.
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