Тюменская служба 112 за год приняла более миллиона звонков

За 2022 год на номер 112 поступило более миллиона звонков, из них около 190 тысяч звонков направлены в скорую медицинскую помощь, 196 тысяч - справка и 89 тысяч звонков адресовано полиции. Большую часть по-прежнему составляют ложные звонки и те, по которым абонент отказался от вызова экстренных оперативных служб — более 240 тысяч.

Автоматизированная информационная система "Система 112" в регионе действует с 2019 года. Она создана с целью приема вызовов от граждан, попавших в экстренную ситуацию, и оповещении о происшествии экстренных оперативных служб по принципу одного окна.

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области:

В этом году мы интегрировали систему 112 в многоуровневую навигационно-информационную систему мониторинга транспортных средств МЧС России на базе использования ГЛОНАСС. Также к АИС "ЭОС 112" подключили тюменскую областную службу экстренного реагирования.

Кроме этого, в этом году в системе появился функционал по отправке исходящих СМС-сообщений напрямую из универсальной карты информационного обмена. Это уменьшило время обработки вызовов, поступающих в виде СМС, и повысило оперативность реагирования.

В новогодние праздники нагрузка на специалистов 112 возрастает. Поэтому операторам важно быстро и точно реагировать на вызовы граждан, нуждающихся в помощи. В этой ситуации ложные звонки могут сыграть злую шутку, так как обработка таких вызовов занимает много времени, тогда как действительно находящиеся в экстренной ситуации люди могут не дозвониться вовремя и не получить помощь.

Жителей региона просят блокировать мобильный телефон для недопущения случайного набора 112, не допускать детских игр, которые могут повлечь набор номера экстренных оперативных служб.