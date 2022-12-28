Microsoft вернула россиянам возможность скачивания Windows

Корпорация Microsoft вернула возможность скачивания операционной системы Windows для российских пользователей. Теперь они могут снова установить Windows 11, 10, Windows 8.1. и Windows 7 на русском языке без VPN.

Эксперты считают, что это может быть обусловлено корректировкой политики по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows. Использование операционной системы частными лицами не подпадает ни под какие санкции, пишет ТАСС.

В сентябре Microsoft ограничила для россиян возможность обновления компьютеров с Windows 10 до Windows 11.