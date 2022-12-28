Зачет по финансовой грамотности успешно сдали 85% участников из Тюмени

В пятом Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности участвовали почти 38 тысяч жителей Тюменской области, Югры и Ямала, успешно справились с заданиями 90% югорчан и ямальцев, 85% тюменцев, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области.

По сравнению с прошлым годом число участников выросло в 3,5 раза, а результаты значительно улучшились: в 2021 году доля сдавших зачет ямальцев и югорчан составила 71%, тюменцев – 67%.

Онлайн-зачет прошел во всех регионах России с 1 по 18 декабря 2022 года. Он был разделен на два уровня сложности – базовый и продвинутый, каждый из которых содержал от 5 до 20 вопросов в зависимости от возраста участника. Вопросы касались ключевых тем из мира финансов – платежных карт, вкладов, кредитов, инвестиций, пенсий, страхования, налогов, кибербезопасности.

Впервые в этом году испытание могли пройти школьники младших классов. Также впервые появилась возможность пройти зачет всей семьей. 2,2 тыс. семейных команд Тюменской области, Югры и Ямала приняли участие в зачете, свыше 80% из них справились с заданиями.

Управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина:

Уровень финансовой грамотности населения России в целом и жителей нашего региона с каждым годом растет. Однако граждане до сих пор верят мошенникам: сообщают им свои персональные данные, вкладывают деньги в финансовые пирамиды. Поэтому в заданиях теста в этом году было много вопросов о финансовом мошенничестве и цифровой безопасности.

Финансовый зачет позволяет участникам не только оценить свои знания, но и восполнить пробелы в них, получив индивидуальные рекомендации по сложным темам. Также повысить уровень финансовой грамотности можно на просветительском ресурсе Банка России.

В целом по стране в финансовом зачете приняли участие почти 1,5 млн человек, из них около 90% успешно справились с заданиями с одной или нескольких попыток.

Организаторами Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности выступают Банк России и Агентство стратегических инициатив.