Тюменцы в числе лучших национальной технологической олимпиады Junior

В конце декабря в Москве прошел слет национальной технологической олимпиады Junior, в направлении "Технологии и космос" победу одержали ученики Центра робототехники и АСУ Георгий Шаруха и Сергей Губанов.

В Центре робототехники и АСУ ребята бесплатно обучаются программированию, робототехнике, разработке игр, сборке 3D-принтера и по другим направлениям. Такие классы есть в Тюмени и всех муниципальных образованиях области (71 класс). Записаться на курсы Центра робототехники и АСУ можно с помощью "Навигатора дополнительного образования Тюменской области".

Ранее победителями НТО Junior 2022 по семи технологическим направлениям стали 16 тюменских школьников. Площадки по данным направлениям были организованы в Тюмени на базе физико-математической школы и Центра робототехники и АСУ Тюменской области.

С января 2023 года тюменцам будут доступны следующие курсы:

Сборка 3D-принтера — 11-15 лет.

Робототехника. Начальный уровень — 8-11 лет.

Основы веб-разработки. Модуль 2 — 13-17 лет.

Программирование на Python. Модуль 2 — 14-17 лет.

Робототехника. Модуль 2 — 13-17 лет.

Программирование на Scratch. Модуль 2 — 11-13 лет.