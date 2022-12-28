Тюменцы в числе лучших национальной технологической олимпиады Junior

В конце декабря в Москве прошел слет национальной технологической олимпиады Junior, в направлении "Технологии и космос" победу одержали ученики Центра робототехники и АСУ Георгий Шаруха и Сергей Губанов.
В Центре робототехники и АСУ ребята бесплатно обучаются программированию, робототехнике, разработке игр, сборке 3D-принтера и по другим направлениям. Такие классы есть в Тюмени и всех муниципальных образованиях области (71 класс). Записаться на курсы Центра робототехники и АСУ можно с помощью "Навигатора дополнительного образования Тюменской области".
Ранее победителями НТО Junior 2022 по семи технологическим направлениям стали 16 тюменских школьников. Площадки по данным направлениям были организованы в Тюмени на базе физико-математической школы и Центра робототехники и АСУ Тюменской области.
С января 2023 года тюменцам будут доступны следующие курсы:
Сборка 3D-принтера — 11-15 лет.
Робототехника. Начальный уровень — 8-11 лет.
Основы веб-разработки. Модуль 2 — 13-17 лет.
Программирование на Python. Модуль 2 — 14-17 лет.
Робототехника. Модуль 2 — 13-17 лет.
Программирование на Scratch. Модуль 2 — 11-13 лет.
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