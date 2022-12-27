Тюменская служба занятости расширяет перечень услуг и сервисов

Кадровый центр "Работа России" оказывает классические услуги, а также предлагает комплексные решения в соответствии с жизненными ситуациями граждан и бизнес-ситуациями работодателей. За четыре года в работу кадровых центров было внедрено 20 таких ситуаций.

Cвыше 600 человек получили услуги по различным жизненным ситуациям с момента реализации федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" в Тюменской области.

Так, в Ишиме востребовано комплексное решение по жизненной ситуации "Помощь малоимущим семьям", в Тобольске - "Содействие самозанятости граждан", в Тюмени - "Содействие в поиске работы граждан с ОВЗ и инвалидностью".

Более 200 работодателей получили услуги и сервисы в рамках бизнес-ситуаций, в том числе такие дополнительные сервисы, как оценка персонала, реферальный отбор кадров, коворкинг, подбор выпускников и другие.

Специалисты центра содействуют решению возникающих вопросов по принципу "одного окна", оказывая помощь в получении услуг сторонних ведомств, в том числе в электронном виде.

В 2023 году спектр услуг и сервисов жизненных и бизнес-ситуаций будет расширяться с учетом изменений и потребностей регионального рынка труда.



За консультациями можно обратиться в любое отделение КЦ "Работа России".