Ожидаемая продолжительность жизни в Тюменской области увеличилась до 71,9 года

В Тюменской области вырос показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении. С 70,14 лет в 2021 году до 71,9 — в 2022-м, сообщает информационный центр правительства ТО.

Развитие здравоохранения обсудили на президиуме регионального правительства под председательством губернатора Александра Моора.

За 11 месяцев 2022 года (в сравнении с 2021) снизилась смертность от болезней системы кровообращения - с 511,5 до 473,8 человек на 100 тыс. населения; населения в трудоспособном возрасте - с 562,8 до 496,7 человек на 100 тыс. населения.

"Наша главная задача - снижение преждевременной смертности населения за счет реализации комплекса превентивных мероприятий по раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний и совершенствованию диспансерного наблюдения, в том числе с применением информационных технологий", - сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

По предварительным данным, в 2022 году на здравоохранение направлено 35,2 млрд рублей (в 2021 — 34,9 млрд руб.)