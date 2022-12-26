Моор: 55 тысяч жителей Тюменского региона участвовали в обсуждении концепции кампуса

Фото из архива https://t.me/operativnyishtabtyumen

Тюмень вошла в число 9 российских регионов, заявки которых на строительство кампусов получили одобрение на федеральном уровне, до этого почти 55 000 человек приняли участие в обсуждении его концепции, напомнил губернатор Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов о судьбе кампуса.

"Кампус – это не просто комплекс общежитий. Это уже устаревшее представление. Там будут не только места для комфортного проживания студентов, но и пространства для досуга и спорта, а также для предпринимательства, разработки и реализации инновационных стартапов", - пояснил Моор.

Главная идея кампуса в том, что это будет открытая территория с современной инфраструктурой, привлекательная для всех жителей и гостей областной столицы, отметили в правительстве области.

"Мы реализуем этот масштабный проект быстрее, чем воспитанники детских садов, в которых мы сегодня побывали, станут студентами. Но я уверен, что когда эти ребята закончат школу, у них, а также у их сверстников с Ямала и из Югры, будет возможность получать образование и заниматься самореализацией в современном тюменском межвузовском кампусе", – подчеркнул губернатор.