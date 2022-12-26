В Тюмени открывают новый детсад в микрорайоне "Ямальский - 2"

Детский сад на 550 мест торжественно откроют сегодня в микрорайоне "Ямальский - 2", участие в мероприятии примет губернатор Тюменской области Александр Моор.

Помимо этого, глава района проинспектировал строительство школы в мкр. "Ямальский-2"

"Жители микрорайона очень ждут этот объект. Осмотрели со строителями, обсудили все вопросы с застройщиком - школу они сдадут в срок. Дети сядут за парты 1 сентября. Все работы идут по графику", - сообщил Моор.

Также делегация проверит готовность к вводу в эксплуатацию детского сада в "Ново-Патрушево" на 320 мест.