В Тюмени открывают новый детсад в микрорайоне "Ямальский - 2"

Детский сад на 550 мест торжественно откроют сегодня в микрорайоне "Ямальский - 2", участие в мероприятии примет губернатор Тюменской области Александр Моор.
Помимо этого, глава района проинспектировал строительство школы в мкр. "Ямальский-2"
"Жители микрорайона очень ждут этот объект. Осмотрели со строителями, обсудили все вопросы с застройщиком - школу они сдадут в срок. Дети сядут за парты 1 сентября. Все работы идут по графику", - сообщил Моор.
Также делегация проверит готовность к вводу в эксплуатацию детского сада в "Ново-Патрушево" на 320 мест.
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