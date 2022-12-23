В Армизоне суд обязал недопредпринимателя вернуть матпомощь

Армизонский районный суд по иску Центра занятости населения Тюменской области взыскал с Владимира К. 182 тысяч рублей, предоставленные ему ранее в качестве финансовой помощи.

Между истцом и ответчиком в марте 2021 года был заключен договор до марта 2023 года о предоставлении финансовой помощи в размере 192 000 рублей на организацию собственного дела и предпринимательскую деятельность в соответствии с утвержденным индивидуальным планом.

Однако, получив финансовую помощь, ответчик прекратил индивидуальную деятельность и в феврале этого года снялся с учета в ЕГРИП, что является нарушением договора. В апреле у него потребовали вернуть деньги, которое до настоящего времени в полном объеме не исполнено.

Доводы ответчика о том, что финансовая помощь была потрачена на цели, определенные в договоре, а также исключение из ЕГРИП по причине невозможности уплачивать налоги, не является основанием для освобождения от обязанности возвратить денежные средства.

Исковые требования Государственного автономного учреждения Центр занятости населения Тюменской области удовлетворены. Суд взыскал с Владимира К. возмещение финансовой помощи 182 000 рублей и государственную пошлину в размере 4 840 рублей в доход государства.