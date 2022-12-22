Тюменская область в лидерах по нацпроекту о качестве дорог

Тюменскую область отметили в числе лидеров по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Диплом за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды отправляется в копилку наших наград, сообщил глава региона Александр Моор.

"В уходящем году регион на 100% выполнил план нацпроекта. Дорожные службы отремонтировали 140 участков дорог. Мы каждый день пользуемся результатами их труда - это более 85 км региональных дорог, новые ул. Луначарского и ул. Олимпийская в Тюмени, два путепровода на объездной, а также 108 улиц в посёлках Тюменского района", - сообщил Моор.

В 2023 году объёмы ремонта по нацпроекту увеличатся минимум на 10%.