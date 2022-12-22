В Тюменской области замедлился рост цен на молоко, муку и бытовую технику

Инфляция в Тюменской области замедлилась до 7,4%,в числе причин - снижение цен на зерно, мясо, невысокий потребительский спрос и увеличение импорта, отмечают в региональном отделении ЦБ РФ.
Из-за рекордного урожая зерна в целом по стране и в регионе замедлился рост цен на муку, макароны и крупы, кондитерские и хлебобулочные изделия.
Выросли объемы производства мяса, снизились издержки производителей. На это повлияли низкие цены на зерно и комбикорма, а также меры господдержки. В итоге замедлились темпы роста цен на молоко и молочную продукцию, сыры, сливочное масло, мясные полуфабрикаты, а свинина и сардельки стали стоить даже дешевле, чем год назад.
Сдержанный потребительский спрос и увеличение импорта. Налаживание механизма параллельного импорта привело к расширению предложения непродовольственных товаров. Подешевели импортные поддержанные автомобили, одежда, обувь, телевизоры, смартфоны и ноутбуки.
Также по причине сокращения спроса жителей региона снизилась стоимость турпутевок в Турцию и Египет.
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