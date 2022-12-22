Евгений Заболотный: сотрудничество депутатов и горожан позволяет эффективнее решать важные для Тюмени вопросы

Уходящий год принес новые вызовы, потребовал еще большей консолидации общества, мужества и волевых решений задач от всех ветвей власти и жителей города, но тюменцы достойно справляются с возникающими задачами, отметил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, подводя итоги деятельности представительного органа местного самоуправления в 2022 году на 39-м заседании думы.

Евгений Заболотный сообщил, что с начала спецоперации депутаты направили свыше 11,2 млн рублей на закупку оборудования, обмундирования, КамАЗа, медикаментов для участников СВО. Регулярно собирали гумпомощь жителям Донбасса, участвовали в акциях "Тепло родного дома", "Книги Донбассу", переводили личные деньги в фонд "Сто миллионов для Победы", а в ноябре и декабре перечислили однодневный заработок в этот фонд. Депутаты-врачи учили бойцов оказанию первой медпомощи. Волонтерский центр гор думы продолжил помогать многодетным семьям, одиноким и маломобильным гражданам, ветеранам. "Вся эта работа получила большой отклик у горожан, она не останавливается и сегодня, оставаясь главным направлением нашей работы", - подчеркнул спикер.

Наказы жителей также были в центре внимания - открыты школы и детсады, отремонтированы дороги, благоустроено 55 дворов. Установлена стела "Город трудовой доблести", благоустроены парк Пограничников, скверы Победы, Тружеников тыла, Казачьи Луга, Петра Потапова и Якова Неумоева. "Это совместная деятельность администрации Тюмени, депутатского корпуса при самом активном участии тюменцев", - отметил Евгений Заболотный.

Важным было принятие изменений в действующий бюджет по авансированию затрат подрядчикам. При утверждении бюджета на 2023 год установлены льготы по уплате земельного налога в размере ста процентов налогоплательщикам, использующим участки для строительства объектов спорта, инвестиционных проектов в сфере логистики и индустриальных парков.

Также в этом году в связи с ростом численности населения изменена схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Тюменской городской Думы VIII созыва.

Продолжилась работа по признанию заслуг тюменцев перед городом. Звание "Почетный гражданин города Тюмени" присвоено Евгению Колтуну и Леониду Окуневу, и теперь в Книге Почетных граждан 55 имен. 11 человек поощрены нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью", почетным знаком "За волонтерство и милосердие" - 10 человек и один трудовой коллектив.

За год на приемах депутатов побывали 1 647 жителей, рассмотрено 2 293 обращений, большинство из них о благоустройстве, ЖКХ, соцподдержке, жилищной политике. Проведено 45 заседаний постоянных комиссий и 9 заседаний думы, все транслировались онлайн на сайте думы. Работа депутатов подробно освещалась на официальном сайте думы и в СМИ, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". На сайте опубликованы все отчеты о работе депутатов.

Заболотный поблагодарил депутатов за работу, за сотрудничество главу города Руслана Кухарука, администрацию города, прокуратуру, полицию, Счетную и Общественную палаты, ТОСы и журналистов, отдельно отметил взаимодействие с депутатами облдумы. "Депутаты городской думы активно сотрудничают в своих округах с депутатами областной думы. От этого работа становится еще более эффективной, помогает решать вопросы не только муниципального, но и областного уровня. Надеемся, что это взаимодействие будет продолжено", - подчеркнул Евгений Заболотный.