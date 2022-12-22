Около трех тысяч тюменцев благодаря нацпроекту "Демография" получили новые профессии

Федеральный проект "Содействие занятости" национального проекта "Демография" реализуется Правительством Российской Федерации и региональными органами службы занятости в сотрудничестве с образовательными организациями.

В рамках федерального проекта отдельные категории граждан смогли освоить программы профессиональной подготовки или переподготовки, а также повысить квалификацию по востребованным на рынке труда профессиям. Стать участниками проекта смогли безработные граждане, работники под риском увольнения, представители старшего поколения, молодые люди в возрасте до 35 лет и другие категории граждан.

В течение 2022 года граждане активно направляли заявки на участие в федеральном проекте. Обучение с целью дальнейшего трудоустройства или открытия собственного дела прошли более 2 900 жителей Тюменской области.

Для повышения квалификации граждане выбирали программы: "Бухгалтер субъекта малого бизнеса", "Кадровое администрирование", "Специалист в сфере закупок", "Педагогика и методика дошкольного образования".

Профессиональная подготовка или переподготовка была востребована по профессиям: "Кондитер", "Повар", "Парикмахер", "Слесарь по ремонту автомобилей", "Закройщик", "Специалист по маникюру".

Обучение проходило в очном и дистанционном форматах. Его организовали три федеральных оператора проекта: Национальный исследовательский Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, а также Агентство развития навыков и профессий.

Реализация проекта будет продолжена в следующем году. Все желающие смогут подать заявки на портале "Работа России".