ТЭО зажигает новогодние огни на ёлках из вторсырья

Елки из ПЭТ-бутылок вновь установили на мусоросортировочных заводах в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Яркие и необычные ёлочки будут встречать работников и посетителей заводов, экипажи мусоровозов, доставляющих сюда отходы, а также водителей, которые забирают с МСЗ уже готовое вторсырьё для перерабатывающих предприятий, сообщает пресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение".

"Строительные материалы" отобрали из твёрдых коммунальных отходов, которые поступают на заводы с контейнерных площадок всей Тюменской области. После праздников, как и в прошлом году, инсталляции разберут и направят на вторичную переработку.

"То, что принято считать мусором – можно и нужно использовать повторно. Например, в виде поделок и различных приспособлений или в качестве вторсырья для изготовления новых материалов. Ёлочки на мусоросортировочных заводах Тюменской области и работы участников нашего новогоднего детского конкурса – как раз такой пример и повод задуматься об экологичности и бережном отношении к ресурсам", – отметили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".