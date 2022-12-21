Первый "Москвич" будет стоить 1,97 млн рублей

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Городской кроссовер "Москвич 3" – это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производства завода "Москвич". Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1,97 млн рублей, автомобиль будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой, сообщает пресс-служба завода.

В Москве автомобиль будет представлен в 11 дилерских центрах. "В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России. Первой моделью станет кроссовер Москвич 3, который пополнит парки такси и каршеринга", – заявил генеральный директор Дмитрий Пронин.