Тюмень и Казахстан обсуждают сотрудничество по пяти направлениям

Казахстан проявляет интерес к ряду проектов Тюменской области, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

"В Казахстане сейчас обсуждают сотрудничество с нашими нефтегазовым кластером, строительным кластером, инновационной экосистемой, программами повышения производительности труда и дополнительного профобразования", - пишет INVESTTyumen.

Отмечается, что взаимодействие выгодно как для заказчиков рынка Казахстана, так и поставщиков технологий на российский рынок.

В число наиболее конкурентоспособных тюменских товарных групп входят пиломатериалы, стройматериалы, пищевая продукция и нефтегазовое машиностроение.

💬 Работу по продвижению тюменской продукции и услуг на экспорт комментирует начальник управления нашего Департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Александр Горлатов.