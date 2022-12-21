Тюменские водители смогут оформлять европротоколы на Госуслугах

Водители могут оформить ДТП "Европротокол онлайн" в мобильном приложении "Госуслуги Авто", он имеет юридическую силу, поэтому вызывать ГИБДД на место происшествия не нужно.

Для оформления электронного европротокола потребуются подтвержденная учетная запись на госуслугах, полис ОСАГО и приложение "Госуслуги Авто".

Можно оформить ДТП и на одном устройстве в случае, если у одного из водителей нет технической возможности установить приложение.

Полис ОСАГО можно отсканировать или ввести номер вручную при заполнении европротокола. Данные сразу проверяются по базе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Электронный евтопротокол можно оформить, если в аварии не пострадали сами водители, третьи лица, их имущество, а также не повреждена уличная инфраструктура. Подробности об услуге здесь.