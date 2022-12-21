Прожиточный минимум в Тюменской области вырастет на 3,3 процента

Прожиточный минимум на душу населения в 2023 году в Тюменской области составит 14 375 рублей, постановление правительства об этом будет действовать с 1 января по 31 декабря 2023 года, сообщает информационный центр правительства ТО.

В соответствии с документом, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 14 176 рублей.

По сравнению с 2022 годом величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, пенсионеров и детей увеличилась в регионе на 3,3%.