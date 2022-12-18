Метели, гололед и резкое потепление обещают тюменцам в понедельник

16:28 18 декабря 2022
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В Тюменской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления 19 декабря. Местами сильный мокрый снег, гололёд, резкое потепление до +1 C и порывистый ветер до 16 м/с ожидается на юге региона в понедельник.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области предупреждает что может повыситься вероятность  аварий и инцидентов на системах электроснабжения, затруднения в движении на дорогах, задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту "Рощино".

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