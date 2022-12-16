Тюменская область, Москва и Сибур договорились вместе развивать туризм

Соглашение о сотрудничестве в области туризма и культуры заключили Москва, Тюменская область и Сибур, документ закрепили подписями столичный мэр Сергей Cобянин, тюменский губернатор Александр Моор и гендиректор ООО "Сибур" Михаил Карисалов.
"Будем создавать новые маршруты и туристические продукты, обмениваться информацией о деловых мероприятиях и устраивать совместные культурные", - прокомментировал событие Александр Моор.
В 2022 года турпоток из Москвы в Тюмень постепенно выходит на допандемийный уровень.
Мэр Москвы Сергей Собянин:
Тюменская область — важный партнер Москвы во многих сферах, включая туризм. Увеличению взаимного турпотока будет способствовать сегодняшнее соглашение.
Михаил Карисалов добавил, что компания СИБУР заинтересована в развитии туризма: "Тобольск – великолепный город, мы обязаны его развивать. Партнерство с Москвой создает новые стимулы".
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