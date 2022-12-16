Доходы бюджета Тюменской области за 9 месяцев составили 203,7 млрд рублей

Доходы областного бюджета с января по сентябрь 2022 года составили более 203,7 миллиарда рублей, или 90,6 процента от годового плана, регион успешно выполняет план по этому показателю, отмечают в правительстве области.

Расходы за это же период превысили 206 миллиардов рублей. Это 63,8 процента годового плана и на 74 миллиарда рублей больше, чем в 2021 году.

Расходы социального характера за девять месяцев текущего года превысили 87 миллиардов рублей - 58 процентов от общего объема расходов регионального бюджета.

На развитие образования израсходовано 26 миллиардов рублей, на укрепление материально-технической базы здравоохранения – около 3,7 миллиарда рублей, на улучшение жилищных условий жителей региона – более 4,6 миллиарда рублей, на создание современной и комфортной инфраструктуры – свыше 16 миллиардов рублей, на поддержку экономики – более 13 миллиардов рублей.