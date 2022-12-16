В новогодние праздники из Тюмени в Москву и Оренбург пойдет дополнительные поезда

РЖД запускает дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники. с 27 декабря по 9 января дополнительные поезда дальнего следования будут курсировать на самых востребованных направлениях:

Екатеринбург – Москва, Екатеринбург – Санкт-Петербург, Пермь – Москва, Тюмень – Москва, Екатеринбург – Нижневартовск, Тюмень – Оренбург.

Всего на новогодние праздники РЖД назначили около 1000 дополнительных поездов дальнего следования примерно на 4,5 млн мест.

"Если спрос на поездки продолжит расти, в составы уже назначенных поездов будут включать дополнительные вагоны", - отмечают в пресс-службе компании.