В новогодние праздники из Тюмени в Москву и Оренбург пойдет дополнительные поезда

РЖД запускает дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники. с 27 декабря по 9 января дополнительные поезда дальнего следования будут курсировать на самых востребованных направлениях:
Екатеринбург – Москва, Екатеринбург – Санкт-Петербург, Пермь – Москва, Тюмень – Москва, Екатеринбург – Нижневартовск, Тюмень – Оренбург.
Всего на новогодние праздники РЖД назначили около 1000 дополнительных поездов дальнего следования примерно на 4,5 млн мест.
"Если спрос на поездки продолжит расти, в составы уже назначенных поездов будут включать дополнительные вагоны", - отмечают в пресс-службе компании.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru