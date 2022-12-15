Тюменцы могут за 72 часа получить профессию повара или дизайнера

Безработные тюменцы могут пройти до конца года бесплатное профессиональное обучение по краткосрочным программам в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография".

Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области осуществляет набор граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, для обучения по профессиям:

- "Повар" (компетенция "Поварское дело") - 72 часа, очное обучение на базе Тюменского техникума индустрии питания коммерции и сервиса.

- "Графический дизайнер" (компетенция "Графический дизайн") - 72 часа, дистанционное обучение на базе Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства.

Подать заявку на обучение можно по телефонам:

- Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района (каб. 210, спец. Инесса Борисовна): +7 (3452) 27-36-05

- Центр опережающей профессиональной подготовки: +7-950-480-02-52.