Тюменцы активно участвуют в городских субботниках

Ежегодно в Тюмени проводится несколько общегородских субботников, а также различные экологические акции, количество участвующих в них тюменцев и местных компаний постоянно растет. Проведение таких работ в 2021 году депутаты Тюменской гордумы обсудили на очередном заседании постоянной комиссии по социальному развитию.

В 2021 году в городе провели три субботника: 14 апреля, 24 июля и 9 октября, участие в них приняли более 5,8 тысяч хозяйствующих субъектов и около 62 тысяч жителей города. Общими усилиями в порядок было приведено свыше 886 тысяч квадратных метров городских территорий, для сбора и вывоза мусора было использовано 213 самосвалов и погрузчиков. На субботниках отремонтировано и покрашено почти 950 МАФ, отремонтировано около 7 километров ограждений и столько же километров побелено бордюров.

По сравнению с 2020 годом, количество участвующих в субботниках в 2021 году выросло на 51 процент, охват территории увеличился на 1970 процентов, доложил депутатам глава Восточного административного округа Евгений Триль. Также он отметил, что, по предварительным данным, в 2022 году удалось достичь таких же показателей.

Замглавы города Петр Вагин добавил, что в этом году благодаря снижению уровня воды в реке Туре на организованном субботнике удалось очистить около 400 метров левого берега от моста Влюбленных вверх по течению. Было вывезено более семи КамАЗов резины, бревен и прочего мусора. В следующем году эта работа будет продолжена.

У депутатов к докладчику и представителям администрации города вопросов не возникло, они единогласно приняли отчет к сведению. Подытоживая рассмотрение темы, председатель постоянной комиссии Екатерина Вешкурцева отметила важность организации таких мероприятий как для города, так и для его жителей.

"Проводимые социально значимые работы способствуют не только решению вопросов благоустройства города, но и формированию корпоративного духа, чувства сопричастности к созданию современного облика Тюмени, так как внести свой вклад в улучшение города может каждый", - сказала Екатерина Вешкурцева.

От имени депутатов она поблагодарила администрацию города и руководителей управ административных округов за организацию деятельности по данному направлению.