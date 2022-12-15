Сбер отключил переводы в другие банки через банкоматы

Сбер отключил переводы в другие банки через банкоматы по номеру карты, теперь самому это можно сделать только в приложении "Сбербанк онлайн", сообщает РИА Новости.

"Всё действительно так. Только мы сделали это ещё в ноябре. Просто потому что наши клиенты практически не пользуются этой услугой. Даже запросили у коллег статистику — от общего числа переводы через банкомат по номеру карты составляют всего 0,1%. Оно и понятно: зачем идти до банкомата, когда есть удобный СберБанк Онлайн?" - пояснили в Сбере.